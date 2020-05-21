تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 2691 في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 65077، كما تم تسجيل 12 حالات وفيات، مقابل 10 حالات وفاة أمس الأربعاء، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 351.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2532) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2562) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (36,040) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/X0yicRfmxa — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 21, 2020

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 2562 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة.

المصدر:RT