 
مباشر

تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أخبار العالم العربي

تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
Reuters Faisal Nasser
مستشفى الأمير سلمان في الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxdg

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

إقرأ المزيد
حصيلة الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا في السعودية تعاود الارتفاع
حصيلة الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا في السعودية تعاود الارتفاع

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 2691 في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 65077، كما تم تسجيل 12 حالات وفيات، مقابل 10 حالات وفاة أمس الأربعاء، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 351.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 2562 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا