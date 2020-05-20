الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
#الصحة تعلن عن تسجيل (2691) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1844) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/wqOsH7L5C1— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 20, 2020
يتبع..