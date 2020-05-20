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الصحة السعودية: ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة إلى 62545

الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

يتبع..

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