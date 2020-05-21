مصر.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين أجهزة الدولة على قطعة أرض

انفعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب الخلاف الذي وقع قبل سنوات بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية حول قطعة أرض داخل المحافظة.

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وقال الرئيس المصري خلال افتتاحه مشروعات في الإسكندرية، اليوم الخميس: "معقول أجهزة الدولة كانت تقاضي بعضها البعض".

وأوضح الرئيس السيسي: "خلاف بين النقل والمحافظة وبينهم قضايا على قطعة أرض وأتاخدت منهم والمواطن أخدها حق انتفاع من الدولة، وكان يسدد حتى عام 2009".

وتابع: "حتى لو عملنا إصلاح للموقع لن نأتي على حساب الناس وسيتم تعويض المواطنين".

وأضاف موجها حديثه للحكومة: "بطالب الحكومة، التقاضي بين أجهزة الدولة ده آخر إجراء نوصله لما غابت الحقيقة بقت عبئ على الدولة لأنك هتعوض الناس ملهاش ذنب".

المصدر: وسائل إعلام مصرية