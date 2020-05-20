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خبر دفن صالح كامل يثير نقمة عارمة ضد صحيفة سعودية

أخبار العالم العربي

خبر دفن صالح كامل يثير نقمة عارمة ضد صحيفة سعودية
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فتح نشطاء نار انتقادات لاذعة ضد صحيفة مكة السعودية، بسبب تغطيتها لخبر دفن رجل الأعمال الراحل صالح كامل، ونشرها أن قبره يجاور خديجة، الأمر الذي رأى فيه هؤلاء أنه يسيء لأم المؤمنين.

وعنونت الصحيفة التي ترأس الراحل مجلس إدارتها حتى وفاته، خبر دفنه قائلة "صالح كامل يجاور أم المؤمنين خديجة ليلة الـ 27 من رمضان"، وهو ما أثار حفيظة واستنكار طيف واسع من السعوديين، الذين شهروا سيوف إداناتهم لذلك العنوان بسبب اعتبارهم أن الصحيفة "ساوت" بين رجل الأعمال الراحل والسيدة خديجة، على حد تعبير بعضهم.

وقالت الصحيفة في خبرها إن جثمان رجل الأعمال ووري الثرى في المعلاة بالقرب من سور أم المؤمنين السيدة خديجة، رضي الله عنها، لكن ناشطين اتهموا الصحيفة بتعمد اللجوء لتمجيد الراحل صالح كامل حتى بعد وفاته.

المصدر: تويتر

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