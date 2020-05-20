خبر دفن صالح كامل يثير نقمة عارمة ضد صحيفة سعودية

فتح نشطاء نار انتقادات لاذعة ضد صحيفة مكة السعودية، بسبب تغطيتها لخبر دفن رجل الأعمال الراحل صالح كامل، ونشرها أن قبره يجاور خديجة، الأمر الذي رأى فيه هؤلاء أنه يسيء لأم المؤمنين.

وعنونت الصحيفة التي ترأس الراحل مجلس إدارتها حتى وفاته، خبر دفنه قائلة "صالح كامل يجاور أم المؤمنين خديجة ليلة الـ 27 من رمضان"، وهو ما أثار حفيظة واستنكار طيف واسع من السعوديين، الذين شهروا سيوف إداناتهم لذلك العنوان بسبب اعتبارهم أن الصحيفة "ساوت" بين رجل الأعمال الراحل والسيدة خديجة، على حد تعبير بعضهم.

#صالح_كامل

هنيئًا لك يا شيخ صالح.. بجوار السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام. pic.twitter.com/zWbeVFjhXH — كمال عبدالقادر إعلامي سعودي (@abajanna) May 19, 2020

وقالت الصحيفة في خبرها إن جثمان رجل الأعمال ووري الثرى في المعلاة بالقرب من سور أم المؤمنين السيدة خديجة، رضي الله عنها، لكن ناشطين اتهموا الصحيفة بتعمد اللجوء لتمجيد الراحل صالح كامل حتى بعد وفاته.

إساءة #صحيفة_مكة لمقام أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بعنوان "مستفز" و "سخيف" #صالح_كاملpic.twitter.com/DqJg9lasxw — نورة الحربي (@n_alharbi12) May 20, 2020

أصحاب العقول بنعمة.......🤨 pic.twitter.com/WkcyVvCECg — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) May 20, 2020

#صالح_كامل يجاور أم المؤمنين خديجة ليلة الـ27 من #رمضانhttps://t.co/jrio4ZK9Jk#صحيفة_مكة — صـ حـ يـ فـ ـة مـ كـ ـة (@makkahnp) May 20, 2020

لا ربحكم الله وش جاب صالح كامل لأم المؤمنين خديجه. لابد تحاسبون على ما تكتبون — ابو تركي (@thdr500) May 20, 2020

#صالح_كامل يجاور أم المؤمنين خديجة ليلة الـ27 من #رمضانhttps://t.co/jrio4ZK9Jk#صحيفة_مكة — صـ حـ يـ فـ ـة مـ كـ ـة (@makkahnp) May 20, 2020

لاحول ولاقوة إلا بالله العظيم

والله ماعاد بقي الا تصلون وتسلمون عليه وتكمل . ومن يكون صالح كامل حتى يقارن بأم المؤمنين خديجه وانه دفن بجوارها عنوان يعتبر سقطه في حق صحيفه اقترن اسمها بأم القرى مكة المكرمه. وشتان بين أم المؤمنين وبين من جاورها وحسبنا الله ونعم الوكيل. — ﮼العالمي،أبوأحمد، مكة المكرمة💛💙 (@aldoooga) May 20, 2020

لا يجاور خديجة إلا مثل خديجة

أو صحابي جليل

أو من العشر المبشرين بالجنة

هل صالح كامل أحد هؤلاء!!! — بنت أبوي (@Abeeroa1) May 20, 2020

خلاص أخي كمال الرجل الآن فى رحمة الله إن شاء الله لن ينفعه جوار

السيدة خديجة رضي الله عنها إلا رحمة الله أولاً ثم عمله الصالح .

صالح كامل الآن لا يحتاج مقالات

مدح أو تغريدات تشيد به .

أدعوا للرجل هو الآن فى حاجة

للدعاء أكثر من أي شيئ

اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن

عبدك صالح كامل

آمين — صديق الجحدلي (@AljahdaliS) May 20, 2020

المصدر: تويتر