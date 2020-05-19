الصحة المصرية: تكليف أطباء دفعة ديسمبر 2018 تكليف مارس 2020 السبت المقبل بمستشفيات الوزارة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، تكليف مارس 2020، الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرا لظروف مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة في إحدى المسارين طبقا لرغبة الطبيب.

الأول: تكليف الأطباء في إحدى التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب بالتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وأكدت الوزارة أنها تسعى جاهدة للارتقاء بالمستوى التعليمي والتدريبي للأطباء، بما يخدم مصلحة المريض المصري.

ناصر حاتم

المصدر: RT