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مصر.. إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا

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مصر.. إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا
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محافظ الدقهلية أيمن مختار
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صرح محافظ الدقهلية في مصر، أيمن مختار، اليوم الاثنين، بإيجابية المسحة المأخوذة منه لفيروس كورونا المستجد.

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وكان ديوان عام محافظة الدقهلية قد شهد أعمالا مكثفة للفرق الصحية وإدارة الطب الوقائي لفحص المخالطين المباشرين وغير المباشرين لمدير إدارة شؤون البيئة بالديوان، وذلك بعد التأكد من إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الصحة أنه تم تحويل مدير ادارة شؤون البيئة لمستشفى العزل بمدينة كفر الزيات في محافظة الدقهلية، على إثر إصابته بالفيروس.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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