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عزل قرى جديدة في مصر على خلفية جائحة كورونا

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عزل قرى جديدة في مصر على خلفية جائحة كورونا
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عزل قرى في محافظة المنوفية المصرية على خلفية انتشار فيروس كورونا
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أعلنت سلطات محافظة المنوفية، في الوجه البحري المصري، عن عزل جزئي لأربع قرى، ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وشمل قرار العزل الذي أصدرته محافظة المنوفية، قريتي طنبشا وطوخ طنبشا (التابعتين لمركز ومدينة بركة السبع)، وقريتي أبو رقبة وجريس (التابعتين لمركز أشمون) وغلقا كاملا لقريتي جريس وأبو رقبة بالمنوفية.

وتستثنى من القرار الصيدليات والمخابز ومحلات الجزارة والدواجن واللحوم والبقالة ومنتجات الأغذية والألبان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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