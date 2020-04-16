عزل قرية مصرية بعد إصابة 6 من سكانها بكورونا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم عزل قرية كفر العجمي، التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، بعد إصابة 6 أشخاص من أسرتين بينهما قرابة في القرية.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ أن سيدة من القرية كانت في عزاء بمحافظة الدقهلية، فنقلت المرض لأسرتها وأسرة أخرى من نفس العائلة، وتم نقل المصابين للحجر الصحي بمستشفى بلطيم النموذجي، مؤكدا أنه تم فرض الحجر الصحي وغلق مداخل القرية، ولن يسمح بالدخول لها أو الخروج منها لمدة 14 يوما.

من جهته، طالب اللواء أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول بمحافظة كفر الشيخ، جميع الأهالي بالمحافظة، بأن يلتزموا بيوتهم، وأن يقوموا بالإجراءات الوقائية وينفذوا تعليمات وزارة الصحة.

وأكد عضو المجلس أنه وجميع المسؤولين يتابعون ما يدور في بقرية كفر العجمي وأن كل الإجراءات اللازمة سيتم اتخاذها لحماية أهلها.

وكان وفد من وزاره الصحة المصرية قد تفقد القرية، أمس الأربعاء، للوقوف على مدى تفشي المرض هناك.

ناصر حاتم

المصدر: RT