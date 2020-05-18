سوريا.. وزارة الأوقاف تقرر تعليق صلاة عيد الفطر

قررت وزارة الأوقاف السورية، اليوم الاثنين، تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في مساجد البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن المجلس العلمي الفقهي بالوزارة: "نظرا للخطر الواقع من التجمعات وخشية أن تؤدي لانتشار الوباء بسبب الازدحام الكبير الذي يكون في صلاة العيد فإن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف قرر تعليق صلاة العيد جماعة في المساجد".

وأضاف المجلس أنه قرر ذلك "حفظا للنفس ودفعا للخطر"، وفي إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار المجلس إلى فتواه السابقة بتعليق صلاة الجماعة في المساجد، قائلا إن "الإصابات في سوريا كانت محدودة جدا، وهذا بفضل الله أولا، ثم بفضل الالتزام بإجراءات الحظر الوقائية، ومنها تعليق صلوات الجماعة درءا للمفسدة، وحفاظا على النفس البشرية الذي هو من أعظم المقاصد الشرعية".

وكان المجلس العلمي الفقهي في الوزارة واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا منذ يوم 15 مارس الماضي، ولاحقا قرر المجلس عودة صلاة الجمعة فقط بدءا من 8 من الشهر الجاري.

أسامة يونس

المصدر: RT