العراق.. فرض حظر التجول على 6 مناطق في بغداد

قررت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، فرض حظر التجول في عدة مناطق داخل العاصمة بغداد، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل.

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، في مؤتمر صحفي، إن "البدء بتطبيق الحظر المناطقي للحد من فيروس كورونا سيكون يوم الاربعاء المقبل".

وأضاف، أن ""الحظر المناطقي سيستمر لمدة اسبوعين من تاريخ تطبيقه"، مشيراً إلى أن "المناطق المشمولة بالحظر هي مدينة الصدر، الحبيبية، الكمالية، الشعلة، الحرية، العامرية".

المصدر: RT