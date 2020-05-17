تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في لبنان

أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع الديني، السيد محمد حسين فضل الله، في لبنان أن يوم الأحد الواقع في 24 أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان نشره المكتب الشرعي في مؤسّسة العلامة محمد حسين فضل الله، على موقعه في الفيسبوك، اليوم الأحد، بأن تحديد أول أيام عيد الفطر جاء "بناء على المبنى الفقهي لسماحته وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم".

المصدر: وكالات