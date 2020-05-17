وزير الصحة السعودي: المملكة من الأقل في نسبة الوفيات في العالم جراء كورونا

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، أن المملكة من الأقل في نسبة الوفيات ونسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا، وهذا مقياس للعمل الطبي.

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وقال الوزير مساء الأحد: "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير".

وأضاف، أنه "من أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا".

وتابع الوزير قائلا: "لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود أمثالكم يجعلون نظامنا الصحي قويا. وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان .. نحن قادرون على مواجهة أي صعوبات، وكما قال سمو ولي العهد الأمين لدينا همة مثل جبل طويق".

وثمن الوزير جهود الكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الصحية لما يقومون به من مجهود وتفانيهم في العمل.

وتجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية حاجز الـ50 ألفا، والوفيات أكثر من 300 حالة وفاة.

المصدر: واس