بقفزة قياسية ثالثة.. إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ50 ألفا والوفيات فوق الـ300

بقفزة قياسية حادة ثالثة على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة السعودية اليوم السبت عتبة الـ50 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 2307 إصابات يوم أمس الجمعة و2039 إصابة الخميس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 52016.

ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (839) وجدة (450) ومكة المكرمة (366) والمدينة المنورة (290) والدمام (180).

وتوفى 10 أشخاص في السعودية خلال اليوم الأخير جراء إصابتهم بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل تسع وفيات في اليوم السابق)، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 302 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في السعودية خلال آخر 24 ساعة بواقع 1797 شخصا، وبلغ عددهم 23666 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2840) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1797) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Eg5JqIqhQd — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 16, 2020

المصدر: RT