تجديد حبس مودة الأدهم 15 يوما بتهمة التحريض على "الفسق"

قرر قاضي المعارضات في مصر، اليوم السبت، تجديد حبس اليوتيوبر مودة الأدهم، المشاركة في المقاطع الراقصة على تطبيق "تيك توك"، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معها.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بعد اتهام الأدهم بالاعتداء على قيم المجتمع و"التحريض على الفسق".

وكانت النيابة العامة المصرية أمرت، الجمعة، بحبس مودة الأدهم أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد يوم من إلقاء مباحث الآداب المصرية القبض عليها لتحريضها "على الفسق والفجور".

ناصر حاتم

المصدر: RT