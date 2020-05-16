اليمن.. قوات الانتقالي تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين (فيديو)

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم السبت، أنها أسرت قائد اللواء 115 مشاة التابع للقوات الحكومية.

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ونشرت قوات المجلس الانتقالي صورة لقائد اللواء 115 مشاة، سيف القفيش، معلنة عن أسره مع عناصر من لوائه بالقرب من منطقة قرن الكلاسي بمحافظة أبين جنوب شرقي اليمن.

وكانت مصادر عسكرية ميدانية يمنية، أفادت الأربعاء الماضي بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمنطقة قرن الكلاسي.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره في محافظة حضرموت، إلى إطلاق عملية عسكرية ضد الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن القيادي في المجلس، اللواء أحمد سعيد بن بريك، في وقت سابق على تويتر عن بدء عملية عسكرية في وادي حضرموت ومحافظات شبوة وأبين اعتبارا من الخميس الماضي.

المصدر: RT