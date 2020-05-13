هادي: جمهورية اليمن والدولة الاتحادية ستنتصر والمشاريع الصغيرة مصيرها الفشل والزوال

طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، بتعزيز اليقظة للحفاظ على الاستقرار والتعايش والوئام بحضرموت.

وشدد هادي خلال اتصال هاتفي على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة و"متابعة ورصد العناصر المارقة التي تحاول عبثا زعزعة أمن واستقرار حضرموت والوطن عموما".

ودعا أبناء حضرموت إلى تعزيز وحدتهم وتعضيد تكاتفهم خلف "مؤسسات الدولة والجمهورية وشرعيتها والتحذير والرفض لأي أعمال أو تشكيلات عسكرية خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية.. مؤكدًا بأن ذلك لا يخدم حضرموت وأبناءها ولا يخدم المصالح العليا للوطن، وأمن واستقرار حضرموت"، لافتا إلى أن "الجمهورية والدولة الاتحادية ستنتصر والمشاريع الصغيرة مصيرها الفشل والزوال".

من جهته أكد البحسني أن حضرموت لن تكون "إلا تحت راية ومظلة الشرعية لما عرف عنها وأبنائها من وعي ومدنية وأنها لتنشد السلام والاستقرار وبناء حاضر ومستقبل الأجيال القادمة".

المصدر: "سبأ نت"