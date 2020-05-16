مقتل وجرح 10 عناصر من الحشد الشعبي شرقي العراق
Reuters
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، مقتل أربعة عناصر من اللواء 23 أثناء إحباطهم هجوما لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شمالي شرقي البلاد.
وذكر بيان للحشد "استشهد إثر العملية الإرهابية الجبانة لفلول داعش في ناحية العظيم أربعة شهداء وهم: علاء التميمي، وجعفر العنبكي، واحمد العنبكي، ووسام العجيمي".
وأضاف: "كما أسفر الهجوم الإرهابي الغادر عن إصابة 6 مقاتلين أبطال".
وأمس الجمعة، أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، صدها لتسلل عناصر تنظيم "داعش" قرب سد سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
المصدر: RT