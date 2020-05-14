مصر.. بلاغ للنائب العام ضد برلماني نشر فيديو عن إهمال الأطباء

تقدمت نقابة الأطباء في مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد النائب في البرلمان إلهامي عجينة، بسبب ما قالت إنها "انتهاكات صارخة" بحق العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية.

ونشر النائب عجينة فيديو الأسبوع الماضي على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، ذكر فيه أن العاملين بمستشفى شربين العام في محافظة الدقهلية يهملون عملهم.

وأشارت إلى قيام المشكو في حقه بوصف المستشفى بقوله "مستشفى شربين العام كانت مفخرة ودلوقتي باقت مسخرة".

وقالت النقابة أن الفيديو يتضمن انتهاكات دستورية وقانونية تناقض اللائحة الداخلية لمجلس النواب، متهمة النائب بـ"استغلال منصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين.. وتعطيل العمل بمرفق عام".

كما اتهمت النقابة النائب بمخالفة قرارات الدولة وتعليمات إجراءات التصدي لفيروس كورونا وذلك بأن "تعمد الدخول إلى مستشفى شربين العام وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له دون اتباع الإجراءات الاحترازية ".

واعتبرت النقابة أن الفيديو الذي قام بنشره النائب البرلماني مهين للأطباء، ووجه لهم إتهام بالإمتناع عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى وإجبارهم على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من خارج المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية