الجيش المصري يعلن عن تصنيع سلاح جديد (صور)

تنتهي القوات المسلحة المصرية قريبا من تصنيع الفرقاطة "سجم الأقصر 986" وهي الرابعة والأخيرة من فئة "غوويند 2500".

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وتمكنت القوات المسلحة المصرية من تصنيع الكورفيت الشبحي في شركة ترسانة الإسكندرية البحرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

واحتفلت مصر بتدشين أول فرقاطة من طراز "غوويند" تم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية عام 2018.

وبدأت أحواض السفن الفرنسية في لوريان بناء الكورفيت الأول والذي سمي لاحقا "سجم الفاتح" في شهر أبريل عام 2015، وظهر بعد عام تقريبا في شهر سبتمبر 2016 في فرنسا بحضور قائد القوات البحرية المصرية الفريق أسامة ربيع، وتسلمته مصر في 22 سبتمبر عام 2017، حيث دخل الخدمة في شهر أكتوبر من العام نفسه.

وفي الوقت نفسه الذي ظهر فيه الكورفيت الأول عام 2016، كانت هناك أعمال كبرى تجرى داخل شركة ترسانة الإسكندرية في مصر لبناء الكورفيت الثاني، وتم تدشينه في شهر سبتمبر عام 2018، وسمي "سجم بورسعيد"، ومن المنتظر دخوله الخدمة الفعلية العام الجاري.

وبالتوازي مع بناء الكورفيت "سجم بورسعيد"، بدأت الكوادر المصرية في شركة ترسانة الإسكندرية بناء الكورفيت الثالث، وهو الثاني في قائمة الكورفيتات محلية الصنع، حيث تم تدشينه وإنزاله إلى الماء في 11 مايو الجاري وسمي "سجم المعز".

مواصفات الكورفيتات المصرية "غوويند"

يبلغ طول الكورفيت 102 متر وعرضه 16 مترا وإزاحته 2600 طن، وله قدرة على الوصول إلى سرعة 25 عقدة بحرية، وفترة بقاء في البحر تصل إلى 3 أسابيع والإبحار لمسافة 4500 ميل بسرعة تبلغ 15 عقدة مع نظام دفع يعمل بالديزل والكهرباء.

ويبلغ عدد أفراد طاقم "المعز" 65 بحارا، وهو قادر على حمل 15 آخرين من أفراد القوات الخاصة، ويتسلح بـ 8 صورايخ "سطح-سطح" من طراز أكزوسيت "MM-40" المضادة للسفن بمدى 200 كيلومتر، و16 صاروخ "سطح-جو" MICA VL للدفاع الجوي الذاتي بمدى 20 كيلومترا، ومدفع عيار 76 مم، ومدفعين 20 مم، وقواذف طوربيدات مضادة للغواصات. ويحمل قاربين سريعين لمهام القوات الخاصة، وطائرتين دون طيار "UAV" لمهام المراقبة والاستطلاع، وطائرة مروحية بوزن 10 أطنان لمكافحة الغواصات.

ومن ناحية الإلكترونيات، فإن الكورفيتات تمتلك نظام إدارة المعارك "SETIS"، ورادار "SMART-S"، ومجموعة أنظمة حرب إلكترونية تتضمن قاذفات شراك خداعية "Sylena"، وسونارا مدمجا في البدن من عائلة "Kingklip" وسونارا مقطورا "CAPTAS 2".

وتتميز هذه الكورفيتات بتعدد المهام القتالية ضد سفن السطح والدفاع الجوي بشكل ثانوي، والقدرات المعززة لمكافحة الغواصات والتدابير المضادة للألغام.

المصدر: RT