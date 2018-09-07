مصر تحتفل بتصنيع أول فرقاطة حربية بأياد مصرية (فيديو + صور)

احتفلت القوات البحرية المصرية اليوم الجمعة بتصنيع أول فرقاطة مصرية من طراز "غوويند" التي تم بناؤها في شركة ترسانة الإسكندرية، استعدادا لدخولها الخدمة.

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وبدأت مراسم الاحتفال بكلمة قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، نقل خلالها تحية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي لرجال شركة ترسانة الإسكندرية على إنجاز أول فرقاطة بأياد مصرية في وقت قياسي وبدقة.

وأضاف الفريق أحمد خالد، أن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، موضحا أن الوحدة الجديدة (الفرقاطة) تعد الأكثر تطورا في السلاح البحري المصري لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان هام للتجارة البحرية الدولية في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وتعد شركة ترسانة الإسكندرية من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات البحرية وبناء السفن، وتنفذ الشركة مشروعا عملاقا يستهدف بناء 3 مدمرات بحرية طبقا للعقد المبرم مع الجانب الفرنسي.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة