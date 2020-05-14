بالفيديو.. القبض على 9 كويتيين أقاموا وليمة وتفاخروا بها عبر الانترنت

قبض الأمن الكويتي على 9 أشخاص بتهمة مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع إقامة الحفلات والولائم في مكان عام أو خاص، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

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وقال مصدر أمني إن التهمة التي ستوجه للمضبوطين، أمس الأربعاء، من قبل رجال المباحث الجنائية، تتعلق بمخالفة القرار الوزاري رقم 64/2020.

وأشار إلى أنه عقب تداول مقطع مصور لعدد كبير من الأطفال والمواطنين، يتناولون وجبة غداء داخل أحد المنازل، بمنطقة الظهر، متفاخرين بالمدعوين ومخالفة قانون التجمع، صدرت تعليمات بضبطهم.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، قد ذكرت أنه عقب تداول الفيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تم القيام بالتحريات اللازمة ورصد المخالفين، مشيرة إلى أنه تم استدعاؤهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت الإدارة بالجميع الالتزام بالقوانين، حرصا على صحة المواطنين والمقيمين وحفاظا على الصالح العام للبلاد.

منطقة الظهر الدواووين مفتوحه والعشيات والقهوه ولا لهم شغل مع الحظر ولا في احلى من هذه الجمعه pic.twitter.com/Zaty4Nq62R — بوعبدالله (@bkyousef_56) May 12, 2020

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية