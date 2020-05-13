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لجنة الفتوى في الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام

أخبار العالم العربي

لجنة الفتوى في الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام
Reuters
الجزائر
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أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية في الجزائر اليوم الأربعاء، فتوى حول صلاة العيد.

وأفادت اللجنة الوزارية في بيان صادر عنها، بأن صلاة العيد تقام بالمنازل جماعة أو فرادى.

وأضافت أن صلاة العيد تقام بين أفراد الأسرة الواحدة، بسبب إغلاق المساجد في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرا للأوضاع الحالية، إذ يتعذر أداء صلاة العيد في المساجد والمصليات.

وفي 17 مارس الماضي، أعلنت الجزائر تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد، في إطار تدابير الوقاية من انتشار الوباء، ويوم الثلاثاء 12 مايو أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد تدابير الحجر الجزئي الليلي بمختلف ولايات البلاد، إلى غاية 29 مايو الجاري، مع استمرار تعليق كافة النشاطات السياسية والرياضية وغيرها.

وحتى الثلاثاء، سجلت الجزائر 6253 إصابة بالفيروس، توفي منها 522، وتعافى 3058 مريضا.

لجنة الفتوى في الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام
RT
لجنة الفتوى في الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام
RT

المصدر: RT

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