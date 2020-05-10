ليبيا.. قصف عنيف لقوات حفتر على طرابلس يهدد إمدادات المياه

هز قصف عنيف العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد، بعد ليلة من استئناف قوات "الجيش الوطني الليبي" القتال للسيطرة على مناطق جديدة في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في "الجيش الوطني الليبي" قوله إن القتال ليلة أمس السبت كان الأكثر ضراوة حتى الآن، وقد تمكن "الجيش الوطني الليبي" من الاستيلاء لفترة وجيزة على بعض المناطق في أبو سليم.

وفي غضون ذلك، بدأ ضغط المياه في طرابلس يتراجع عصر اليوم بعدما ذكر مشروع النهر الصناعي العظيم، مرفق المياه الرئيسي، أن رجالا مسلحين اقتحموا إحدى محطات الطاقة التابعة له في الجنوب.

واستعادت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي بلدات في الجنوب الغربي من "الجيش الليبي"، وعاودت فرض سيطرتها بين طرابلس والحدود التونسية.

المصدر: وكالات