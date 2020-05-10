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كورونا يخترق سجون النساء في الكويت ويصيب امرأة برتبة ضابط

أخبار العالم العربي

كورونا يخترق سجون النساء في الكويت ويصيب امرأة برتبة ضابط
alalamtv
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اخترق الفيروس التاجي السجون الكويتية عقب نحو شهرين من تحذيرات باحتمال حدوث ذلك، وتأكدت إصابة ضابط من الشرطة النسائية.

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وأكد بيان رسمي لوزارة الداخلية إصابة الضابط وجاء فيه: "ثبتت إصابة الضابط التي كانت مخالطة لأهلها بالمنزل وقد تم نقلها إلى المستشفى، في حين تم إجراء فحوص طبية للعسكريات الموجودات في السجن للتأكد من سلامتهن".

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر "تويتر" اليوم الأحد، أن "نتيجة واحدة ظهرت حتى الآن لإحدى العسكريات وتبين أنها سليمة وبانتظار باقي النتائج".

وحول وضع النزيلات في السجن، لفت البيان إلى أنه "تم وضعهن في الحجر الانفرادي منذ دخولهن السجن كل حسب تاريخ الدخول بالتنسيق مع طبيب السجن لإجراء الفحوص اللازمة كإجراء اعتيادي واحترازي للفحص الشامل لجميع الأمراض حسب توصيات وإجراءات وزارة الصحة".

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعقيم الشامل للسجن، نافيا في الوقت ذاته صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود إصابات ووفيات بالفيروس داخل سجن الرجال.

وكانت محكمة الاستئناف أصدرت في نهاية شهر مارس الماضي قرارا بإخلاء سبيل 300 سجين مدانين بقضايا جنائية لتخفيف أعداد النزلاء في السجن المركزي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الكويت بسبب فيروس كورونا.

المصدر: تويتر+RT

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