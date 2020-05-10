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مصر.. إصابة 35 من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى الزهراء التابع لجامعة الأزهر بفيروس كورونا

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مصر.. إصابة 35 من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى الزهراء التابع لجامعة الأزهر بفيروس كورونا
Reuters
القاهرة
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تم الإعلان عن تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد، بين أفراد الطاقم الطبي في مستشفى الزهراء التابع لجامعة الأزهر في مصر.

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وكتب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إبراهيم الزيات، على صفحته في "فيسبوك": "الفريق الطبي البطل الحقيقي ما زال يدفع الثمن.. مستشفى الزهراء الجامعي 35 مسحة موجبة من أصل 50 بمن فيهم قيادات الكلية والمستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت، تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء "ريمديسيفير"، الذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لكورونا.

وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل مقارنة مع عقاقير أخرى.

و"ريمديسيفير"، عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج الإيبولا.

وأظهر العقار، الذي تم تطويره في عام 2015، وعودا مبكرة في دراسة على الحيوانات.

المصدر: RT

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