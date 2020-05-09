الصحة المصرية: حجزنا دفعة أولى من دواء "ريمديسيفير" الأمريكي الخاص بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء "ريمديسيفير"، الذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لكورونا.

من جانب آخر قال بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إنه جار استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفايروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن النتائج أولا بأول، موضحا أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر التي تمت زيادتها إلى 35 مستشفى بمختلف محافظات مصر ستتم على 3 مراحل تباعا لتحويلها إلى مستشفيات عزل.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT