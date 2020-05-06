العراق.. انخفاض أعداد المصابين بكورونا إلى النصف تقريبا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاض إلى النصف تقريبا بأعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "مختبراتها سجلت 49 إصابة جديدة في محافظات بغداد وكربلاء والبصرة والمثنى وأربيل".

وأضافت "لم تسجل أي حالة وفاة خلال ذات المدة".

وأشارت إلى "فحص 4242 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 117726".

وتابعت، أن "مجموع الإصابات 2480، والوفيات 102، والشفاء 1602".

المصدر: RT