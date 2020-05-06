 
مباشر
عاجل
وفيات فيروس كورونا في فرنسا في طريقها للتساوي مع إسبانيا

العراق.. انخفاض أعداد المصابين بكورونا إلى النصف تقريبا

أخبار العالم العربي

العراق.. انخفاض أعداد المصابين بكورونا إلى النصف تقريبا
Facebook@MOH.GOV.IQ
أعضاء فريق طبي في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ntfz

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاض إلى النصف تقريبا بأعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
العراق يسجل ارتفاعا بأعداد الوفيات والمصابين بكورونا
العراق يسجل ارتفاعا بأعداد الوفيات والمصابين بكورونا

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "مختبراتها سجلت 49 إصابة جديدة في محافظات بغداد وكربلاء والبصرة والمثنى وأربيل".

وأضافت "لم تسجل أي حالة وفاة خلال ذات المدة".

وأشارت إلى "فحص 4242 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 117726".

وتابعت، أن "مجموع الإصابات 2480، والوفيات 102، والشفاء 1602".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا