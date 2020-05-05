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السعودية تجدد إدانتها للعملية الإرهابية في سيناء

أخبار العالم العربي

السعودية تجدد إدانتها للعملية الإرهابية في سيناء
Reuters
الملك السعودي والرئيس المصري
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جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للعملية الإرهابية في سيناء، وأكدت وقوفها إلى جانب مصر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء، جدد خلال اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إدانة الرياض للعملية الإرهابية في سنياء.

وأشار المجلس إلى وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب.

المصدر: واس

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