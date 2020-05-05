السعودية تجدد إدانتها للعملية الإرهابية في سيناء

جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للعملية الإرهابية في سيناء، وأكدت وقوفها إلى جانب مصر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء، جدد خلال اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إدانة الرياض للعملية الإرهابية في سنياء.

#مجلس_الوزراء يُجدد إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع في #سيناء، وتأكيد التضامن مع جمهورية #مصر العربية الشقيقة والوقوف إلى جانبها في حربها على #الإرهاب.#واسpic.twitter.com/VgMPMkwD1v — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 5, 2020

وأشار المجلس إلى وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب.

المصدر: واس