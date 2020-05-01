إدانات عربية لهجوم شمال سيناء

عبر عدد من الدول العربية اليوم الجمعة، عن إدانته للهجوم الذي استهدف مركبات مدرعة تابعة للجيش المصري في شمال سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة 10 جنود.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إنها "تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء"، مجددة التأكيد على تضامن السعودية التام مع مصر "ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب".

من جانبها، أكدت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية، "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية". وجدد البيان تضامن الإمارات مع مصر وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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بدورها، دانت الخارجية البحرينية بشدة تفجير شمال سيناء، وأكدت تضامن المملكة مع مصر ضد كل صور الإرهاب".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر "تويتر" أن بلده تدين "بأشد العبارات العملية الإرهابية الجبانة" التي استهدفت الجنود المصريين، مضيفا: "نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد نعى مساء الخميس، عناصر القوات المسلحة المصرية الذين قتلوا في جنوب مدينة بئر العبد، بانفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانت تقلهم.

المصدر: RT