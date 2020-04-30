السيسي ينعى عناصر الجيش المصري الذين قتلوا في انفجار شمال سيناء

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، عناصر القوات المسلحة المصرية الذين قتلوا في جنوب مدينة بئر العبد، بانفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانت تقلهم.

ونشر الرئيس المصري تغريدة على "تويتر" قال فيها: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان".

وأضاف السيسي: "قادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة، رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.

حفظ الله مصر وشعبها

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر 2/2 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 30, 2020

وقد أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 10 من عناصره جراء انفجار استهدف مركبة مدرعة في مدينة بئر العبد شمال سيناء.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان مقتضب: "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

وأضاف الرفاعي: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

ولم يذكر الرفاعي العدد الدقيق للقتلى بين الجيش المصري جراء الانفجار، الذي لم تعلن أي جهة المسؤلية عنه.

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات مصنفة "إرهابية" على رأسها "ولاية سيناء" المعروفة قبل مبايعتها "داعش" بـ"أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على رجال الأمن والمسؤولين في المنطقة.

المصدر: RT