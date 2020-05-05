الجيش الإسرائيلي يقصف مرصدا للفصائل في غزة بعد إعلانه إطلاق صاروخ من القطاع

أفاد مراسلنا في غزة بتعرض موقع للفصائل الفلسطينية شمال القطاع لعدوان مدفعي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ على أراضي سيطرة إسرائيل.

وقال مراسلنا إن 3 قذائف مدفعية على الأقل استهدفت مرصد شرق جحر الديك للفصائل الفلسطينية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات في الموقع.

بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل وقت قليل تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة".

وقال ناشطون إسرائيليون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة بين بئيري وشوكدا، دون ذكر ما إذا تم إطلاق صواريخ اعتراضية.

وأشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" إلى أن الجيش يجري فحصا في الوقت الحالي للوقوف على حقيقة إطلاق الصاروخ وتفاصيله.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية