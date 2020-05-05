 
مباشر
عاجل
بريطانيا تسجل قفزة كبيرة للوفيات بفيروس كورونا

الجزائر تسجل ارتفاعا في الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل ارتفاعا في الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nt5h

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع أمس الاثنين، الذي سجلت فيه حالتا وفاة و174 إصابة.

إقرأ المزيد
كورونا.. الجزائر تسجل انخفاضا في الوفيات والإصابات
كورونا.. الجزائر تسجل انخفاضا في الوفيات والإصابات

وكشف جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4838 حالة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 470.

في المقابل، تماثل 69 شخصا مصابا بالفيروس للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2067 حالة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا