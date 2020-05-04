كورونا.. الجزائر تسجل انخفاضا في الوفيات والإصابات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648.

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وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس.

وقد أعلنت العديد من المدن الجزائرية، أمس الأحد، تعليق النشاطات التجارية التي كانت قد استأنفت مع بداية شهر رمضان.

المصدر: RT