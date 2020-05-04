اليمن.. الانتقالي الجنوبي يتمسك بـ"الحكم الذاتي"

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن تمسكه بـ"الحكم الذاتي" للمحافظات الجنوبية، رغم ترحيبه قبل يومين، بدعوة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض.

إقرأ المزيد

وقال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأحد، إنه "لا رجعة عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب".

وأضاف بن بريك: "الأسباب التي دفعت الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ هذا القرار هي الأوضاع الكارثية التي حلّت بمدينة عدن على وجه الخصوص وبالجنوب بشكل عام، وتخلي الحكومة عن مهامها"، مشددا على أن "الإدارة الذاتية للجنوب وجدت لتبقى".

ويأتي ذلك رغم إعلان الانتقالي الجنوبي، يوم الجمعة، عن ترحيبه بدعوة التحالف العربي إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل إعلان "الحكم الذاتي"، بحسب بيان له.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في 25 أبريل الماضي فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في مدن الجنوب وعلى رأسها عدن، التي تتخذها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

المصدر: الأناضول