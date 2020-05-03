المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث تسونامي على السواحل المصرية

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات من تعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي.



ونفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،جاد القاضي، تعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي قائلا: "تحذيرات التسونامي بمنطقة الزلزال لم تتعدى بضع السنتيمترات على جزر كريت، والتي لا تمثل أي نوع من الخطورة على السواحل المصرية، طبقا لبيانات محطات قياس شدة المد البحري (Tide Gauge) التابعة للمعهد والمنتشرة على طول السواحل المصرية.

وأضاف، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد قد سجلت في تمام الساعة الثانية مساء يوم السبت، هزه أرضيه على بعد 250 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، وكانت شدتها 6.2 على مقياس ريختر، مشيرا إلى تسجيل عدد من التوابع وصلت إلى 5 زلازل بشدة تتراوح بين 4.1 إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر، وحتى الساعة التاسعة من مساء أمس، وجميعها بعيدة عن السواحل المصرية بمسافات تتراوح بين 250 و 350 كم، لم يرد للمعهد إفادة عن شعور المدن المصرية بها ولا وقوع أي إصابات.

ناصر حاتم

المصدر اخبار اليوم