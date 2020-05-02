الأوقاف السورية: القرار حول المساجد خلال أيام

أكدت وزارة الأوقاف السورية أنها ستعلن قرارها بخصوص تعليق الصلاة في المساجد "خلال الأيام القليلة القادمة".

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وقالت الوزارة إنها ما زالت في طور "دراسة المعطيات الصحية حول وباء كورونا بالتشاور مع وزارة الصحة".

يذكر أن المجلس العلمي الفقهي في الوزارة واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا، منذ الرابع عشر من مارس الماضي، وتم العمل بها منذ اليوم التالي.

أسامة يونس

المصدر: RT