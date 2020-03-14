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لأول مرة في سوريا .. تعليق الصلاة في المساجد بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

لأول مرة في سوريا .. تعليق الصلاة في المساجد بسبب كورونا
من اجتماع وزارة الأوقاف السورية
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أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية واتحاد علماء بلاد الشام فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا.

وذكرت صفحة وزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا الإجراء المؤقت، سيبدأ من يوم غد الأحد وسيستمر حتى السبت 4 أبريل القادم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم حاليا الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، وأضافت أنه سيتم أيضا "تعليق كل الدروس الدينية واللقاءات الجماعية في سائر المساجد وصالات الأفراح والتعازي التابعة لها".

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وأكدت أن الفتوى "مستندة إلى الأدلة الشرعية الواضحة من القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية"

وقالت الوزارة إن الفتوى تأتي، بعد ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من كون فيروس كورونا أصبح وباء عالميا، وحرصا على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد كون أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي الفيروس.

المصدر: RT

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