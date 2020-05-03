أردوغان والسراج يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

أفادت حكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، بأن رئيس الحكومة فايز السراج بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت الحكومة في بيان، إن السراج أعرب عن "الشكر والامتنان لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخرا لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا".

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كما تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما جاء في البيان.

وذكرت حكومة الوفاق أن الجانبين تبادلا في مستهل هذا الاتصال التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يذكر أن وزارة الصحة الليبية التابعة لحكومة الوفاق تسلمت في أبريل شحنة مساعدات تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من الشعب التركي لمواجهة كورونا.

هذا وقد بلغ عدد مصابي كورونا في ليبيا 63، والمتعافين 32، فضلا عن 3 وفيات، بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

المصدر: RT