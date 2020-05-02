خبير أمني عراقي لـRT: "داعش" يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في الخليج

كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، اليوم السبت، عن وجود مخطط لدى تنظيم "داعش" لتنفيذ عمليات إرهابية في الخليج.

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وقال أبو رغيف لـRT إن "زعيم التنظيم الجديد، أبو إبراهيم القرشي، يفكر بتوسعة عمليات وهجمات التنظيم، ويفكر بنقل بعض العمليات لدول عربية، وتحديدا دول الخليج".

وأضاف أن "السلطات العراقية تعمل جادة على إنهاء التنظيم في العراق وتتعاون مع المجتمع الدولي لتزويده بكل المعلومات التي تخص التنظيم".

وأشار الخبير الأمني إلى "ضرورة أن تأخذ دول الخليج احتياطاتها خلال الفترة المقبلة لمنع نجاح أي محاولة إرهابية قد يقوم بها التنظيم".

المصدر: RT