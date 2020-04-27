العراق.. القبض على مسؤول لجنة الإعدامات في "داعش"

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على مسؤول خلية الإعدامات في تنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، أن "قوة من قيادة عمليات سامراء، تمكنت، وخلال عملية نوعية، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، الذي كان يعمل سابقا مسؤول لجنة الإعدامات في تنظيم داعش".

وأضافت: "تأتي هذه العملية بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية كافة".



المصدر: RT