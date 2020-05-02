اقتصادية الشارقة تعلن عن موعد إعادة فتح المراكز التجارية والمطاعم والصالونات

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أعلنت عن إعادة فتح المراكز التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والمطاعم والكافتيريات.

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وأفادت الصحيفة بأن القرار جاء بناء على التوجيهات العليا في إمارة الشارقة.

وأضافت أن ذلك سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد 3 مايو، مشددة على ضرورة مراعاة المنشآت لجميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة، خلال المرحلة الأولى لخطة فتح الأسواق في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وتتضمن الاشتراطات الحفاظ على سقف الإشغال بنسبة 30% من المناطق المشتركة في المراكز التجارية، وضرورة وضع ملصقات على واجهة المتاجر توضح عدد الزوار المسموح بهم داخل المتجر في نفس الوقت بحسب مساحة المتجر ووفقا لقواعد التباعد الاجتماعي التي تضمن مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص.

ومن أهم التدابير تعقيم المراكز لمدة 24 ساعة يوميا، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وستكون ساعات العمل في المراكز التجارية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء، وتستثنى محلات بيع المواد الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت والصيدليات بحيث تعمل 24 ساعة.

وأوضحت اقتصادية الشارقة أنه يجب على مراكز التسوق تركيب أجهزة كاشفة للحرارة في مداخل المراكز، ووضع المعقمات عند مداخل المركز ونقاط خدمة المتعاملين، والتأكد من أن جميع مرتادي المركز يرتدون كمامات وقفازات، والتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه إصابة بمرض كورونا للجهات المختصة، واستمرار إغلاق المصليات ودور السينما ومراكز الترفيه والأندية الرياضية.

كما تتضمن الخطة ضرورة التأكد من وجود عمال النظافة في كل المراكز التجارية لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر لكافة المواقع داخل المراكز من بينها دورات المياه والمصاعد والسلالم والأرضيات مع ضرورة تخصيص مناطق التخزين بحيث تصبح سهلة التعقيم، واستخدام الأبواب الإلكترونية التي تضمن تقليل استخدام الأيدي عند الدخول إلى المراكز التجارية والمحال.

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وأكدت اقتصادية الشارقة أنه في حالة تناول الطعام داخل المطاعم، فإنه يجب تنظيم المقاعد والطاولات بحيث تشغل 30% من المطعم والحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص في المطعم وبحيث لا يزيد عدد الاشخاص عن 4 أشخاص على الطاولة الواحدة، مع ضرورة استخدام معدات التقديم التي تستخدم لمرة واحدة فقط لدى المطاعم والاهتمام بتعقيم الطاولات والمقاعد بالمطهرات عقب كل استخدام.

وكشفت الخطة عن إلزام مراكز التسوق بفتح جميع نقاط الدخول لتجنب الازدحام عند المداخل، مؤكدة أنه لن يسمح لكبار السن من المتسوقين والذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما بدخول المراكز التجارية، وتقييد المواقف داخل المركز التجاري بحيث لا تزيد المواقف المتاحة أكثر عن 30 % من جملة المواقف، وايقاف نشاط خدمة صف السيارات وغسيل السيارات.

وأفادت أيضا بأن إعادة افتتاح صالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية للجمهور، بشرط استخدام الكمامات والقفازات والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها واتباع طريقه حجز المواعيد لطلب الخدمة.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية