العراق يعيد 117 من مواطنيه برحلة استثنائية من روسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن إعادة 117 عراقيا عالقا في موسكو برحلة استثنائية.

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وذكر بيان للوزارة: "غادرت الرحلة الاستثنائية من روسيا باتجاه محافظة البصرة وعلى متنها 117 مسافرا بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف: "رافقهم إلى مطار فنوكوفو الكادر الدبلوماسي لتوديعهم، ولتيسير إجراءات سفرهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن العراقيين العائدين من الخارج بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، علقوا في تلك البلدان.

المصدر: RT