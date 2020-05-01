الخارجية العراقية لـRT: العراقيون العائدون ليسوا مقيمين في الدول التي علقوا فيها
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن العراقيين العائدين من الخارج بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، علقوا في تلك البلدان.
وقال لـRT إن "العائدين ليسوا من المقيمين في تلك البلدان، بل من الزائرين إليها لأغراض العلاج والدراسة والتجارة وغيرها، وعودتهم إلى العراق الآن تتم عن طريق التنسيق مع سفاراتنا".
كما أفاد الصحاف، في بيان صحفي، بجهود استثنائية بذلتها السفارة العراقية في السويد لتسيير رحلة إلى مطار البصرة وعلى متنها (105) مسافرا".
المصدر: RT