رحلتان استثنائيتان من موسكو إلى بغداد تقلان 314 عراقيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسيير رحلتين استثنائيتين من العاصمة الروسية موسكو إلى العاصمة العراقية بغداد.

وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "الرحلتين الاستثنائيتين من موسكو إلى بغداد، غادرتا وعلى متنهما (314) مسافرا من العراقيين العالقين في روسيا".

‏وأضاف أن سفير العراق لدى موسكو، عبد الرحمن الحسيني، والكادر القنصلي رافقوا المسافرين إلى المطار، لتوديعهم وتيسير إجراءات نقلهم.

المصدر: RT