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رحلتان استثنائيتان من موسكو إلى بغداد تقلان 314 عراقيا

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رحلتان استثنائيتان من موسكو إلى بغداد تقلان 314 عراقيا
موقع وزارة الخارجية العراقية
رحلتان استثنائيتان من موسكو إلى بغداد تقلان 314 عراقيا
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسيير رحلتين استثنائيتين من العاصمة الروسية موسكو إلى العاصمة العراقية بغداد.

وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "الرحلتين الاستثنائيتين من موسكو إلى بغداد، غادرتا وعلى متنهما (314) مسافرا من العراقيين العالقين في روسيا".

‏وأضاف أن سفير العراق لدى موسكو، عبد الرحمن الحسيني، والكادر القنصلي رافقوا المسافرين إلى المطار، لتوديعهم وتيسير إجراءات نقلهم.

المصدر: RT

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