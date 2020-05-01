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الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بعد الهجوم على جنود الجيش المصري

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الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بعد الهجوم على جنود الجيش المصري
Reuters
الجيش المصري
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أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، اليوم الجمعة، نعى فيه جنود الجيش المصري الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أمس.

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وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة عن التعازي لعائلات القتلى المصريين.

وقال سوركوش: "رمضان شهر سلام وتضامن وصدقة، وارتكاب أي عنف أو أعمال إرهابية خلاله هو أمر مؤسف أكثر".

وكان الجيش المصري، قد أعلن مساء اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 10 من عناصره جراء انفجار استهدف مركبة مدرعة في مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان مقتضب: "انفجرت.. عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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