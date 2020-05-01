الجيش المصري يعلن عن عملية نوعية بناء على معلومات استخباراتية

أعلنت القوات المسلحة المصرية استهداف اثنين من المسلحين في سيناء بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء.

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ووفقا للقوات المصرية "قامت قوات الجيش بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف فردين تكفيريين شديدين الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر".

وأشارت قوات الجيش المصري إلى أن "أبطال القوات المسلحة تنفذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

وكان الجيش المصري، قد أعلن مساء اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 10 من عناصره جراء انفجار استهدف مركبة مدرعة في مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان مقتضب: "انفجرت.. عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

المصدر: RT