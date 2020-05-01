الأردن: تكلفة عودة المواطنين تشمل تذكرة الطيران والإقامة

أعلن وزير النقل الأردني خالد سيف، أن التكاليف التي سيدفعها الراغبون بالعودة إلى الوطن تشمل ثمن تذكرة الطيران والتنقل والإقامة في الحجر الصحي لفحصهم، والتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وقال سيف، عبر برنامج "صوت المملكة"، إن "هناك 3 آليات للدفع، وهي عند الحجز عبر المحافظ الإلكترونية أو البطاقات الائتمانية، أو التوجه مباشرة للدفع إلى مكاتب الملكية الأردنية في عمان، أو التوجه إلى البنك العربي عبر حسابات خاصة يغطي من خلالها الأهل تكاليف التنقل".

وأضاف، أن "الملكية الأردنية قدمت أفضل الأسعار لتذاكر الأردنيين الراغبين في العودة من بين الشركات الأخرى، وأن لدى الحكومة ترتيبا خاصا لعودة الطلبة غير القادرين على الدفع لتغطية تكاليفهم عبر التواصل مع السفارات الأردنية".

وتابع: "سيتم فحص العائدين الذين تظهر عليهم أعراض عند وصولهم الأردن، وإجراء فحص حسي لجميع الطلبة العائدين قبيل ركوبهم الطائرة".

وأشار إلى تسجيل ما يقارب الـ25 ألف طلب من قبل أردنيين راغبين بالعودة عبر منصة أطلقتها وزارة الخارجية، وأن "الدفعة الأولى من العائدين تشمل 3049 أردنيا عبر 16 رحلة في 3 أيام".

من جهته، قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، إن "الأسعار المقدمة من قبل الفنادق لم تصل إلى حد التكلفة"، موضحا أن "الفنادق جاهزة بطواقمها كافة لاستقبال العائدين".

وأضاف: "سيتم حجر كل شخص في غرفة فندقية مستقلة عن الأخرى".

المصدر: "خبرني"