الأردن يكشف عن الدول التي سيعود منها طلبته أولا

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية، تفاصيل إعادة الأردنيين من دول العالم وحسب خطة وضعت مسبقا.

وقال الفراية في مؤتمر صحفي، إن "أكثر من 24 ألف أردني تقدموا بطلبات للعودة، من 136 دولة حول العالم.

وكشف الفراية أن رحلات العودة ستبدأ يوم الثلاثاء الخامس من مايو المقبل، بحيث تنطلق 16 رحلة خلال 3 أيام.

وبين العميد الأردني، تلك الرحلات على النحو الآتي:

يوم 5 مايو: رحلتان إلى مصر، ورحلة واحدة إلى تركيا. يوم 6 مايو: رحلة واحدة إلى كل من كندا الولايات المتحدة، وتركيا، وروسيا، والجزائر وبريطانيا. يوم 7 مايو: رحلتان إلى تركيا ورحلة واحدة إلى كل من الولايات المتحدة، وهنغاريا، ومصر، وألمانيا، وبريطانيا.

وتابع الفراية، أنه "يتم ارسال رابط إلكتروني للمواطنين وعليهم خلال 48 ساعة وضع رقم المرجع للدفع سواء الكترونيا أو نقدا من داخل المملكة مباشرة للملكية الأردنية".

وأشار، إلى أنه "سيتم نقل الطلبة لمناطق الحجر في البحر الميت لمدة 17 يوما، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، ومن ثم نقلهم لحجر منزلي لمدة 14 يوما".

وأكد، أن "هناك ترتيبات جديدة لعودة دفعة جديدة من الأردنيين الطلبة والزوار في الخارج قبل منتصف مايو المقبل.

وأعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أمس الأربعاء، عن بعض جوانب الخطة الحكومية لإعادة الطلاب والمواطنين الأردنيين من الخارج.

وأشار أن عملية نقل المجموعة الأولى ستكون بواقع 3049 طالبا وطالبة، وعلى مدى 3 أيام.

المصدر: "وكالات أردنية"