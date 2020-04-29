الأردن يكشف جانبا من خطة إعادة الطلبة والمواطنين من الخارج

كشف وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة اليوم الأربعاء، عن بعض جوانب الخطة الحكومية لإعادة الطلاب والمواطنين الأردنيين من الخارج.

وقال العضايلة: "اطلع الملك عبد الله الثاني على خطة عودة الطلبة والمواطنين الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، مؤكدا أهمية أن تتم عمليّة نقلهم إلى الأردن بكل شفافية وعدالة وانتظام، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحية المطلوبة".

وأضاف: "ستبدأ عملية التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر مايو المقبل، إذ سيتم نقل المجموعة الأولى بواقع 3049 طالبا وطالبة على مدى 3 أيام".

وتابع: "ستبدأ أولى الرحلات من مصر وتركيا، إذ يجري التحضير لعودة مجموعة أخرى ممّن تقطعت بهم السبل والطلبة، بعد أسبوع من التاريخ المشار إليه وستعلن خلية الأزمة عن تفاصيل الخطة بالكامل يوم غد الخميس".

وفي سياق منفصل، أعلن وزير الصحة سعد جابر، أن "الأردن لم يسجل أي إصابة بفيروس كورونا داخل المملكة، في حين سجلت أصابتان على الحدود لدى سائقين أجنبيين".

المصدر: RT + "وكالات أردنية"