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السعودية تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بفيروس كورونا

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السعودية تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بفيروس كورونا
Reuters
مكة المكرمة في زمن جائحة فيروس كورونا
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سجلت وزارة الصحة السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ المعدل اليومي في إحصائية الخميس 1351 حالة.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1351 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 22753 شخصا، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين.

ويمثل هذا المعدل رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية الثلاثاء 1266 حالة، والأربعاء 1325.

وذكر العبد العالي أن عدد المرضى من الحالات الحرجة يبلغ الآن 123 شخصا وهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وأفاد بتسجيل 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 162 متوفيا.

كما أعلن عن رصد 210 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 3163 شخصا.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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